Verkehrsunfall: Auto prallt gegen Mauer

Klausen – Glück im Unglück hatte heute in der Nacht ein 20-jähriger Autofahrer in Klausen. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall an der örtlichen Villnösser Haltestelle gerufen. Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug ins Schleudern gekommen und mit dem Auto gegen eine Mauer geprallt. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt und konnte in das Krankenhaus von Brixen gebracht werden.

Im Einsatz standen der Rettungswagen der Sektion 575, die Freiwillige Feuerwehr von Klausen, die Carabinieri von Klausen und Brixen, die Straßenpolizei von Brixen und ein Abschleppdienst.