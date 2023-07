Verlegung von brennendem Frachter vorerst abgeblasen

Die Verlegung des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste nach Osten zur Watteninsel Schiermonnikoog ist vorerst abgeblasen worden. Die jetzige Windrichtung und der noch immer starke Rauch im brennenden Schiff machten das Manöver zur Zeit unmöglich, teilte die Wasserbehörde am Samstagabend in Den Haag mit.

Das seit Tagen brennende Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord liegt zur Zeit im Norden der Insel Terschelling nahe zwei stark befahrenen Schifffahrtsrouten. Daher sollte es aus Sicherheitsgründen nach Osten zur Insel Schiermonnikoog geschleppt werden. Das Schiff ist zwar stabil, doch noch immer besteht die Sorge, dass es auseinanderbrechen oder kentern könnte. Dann droht der Nordsee eine Umweltkatastrophe.

Die Risiken für die Verlegung seien zur Zeit zu groß, erklärte die Behörde. Der Wind treibe Rauchwolken direkt über den Schlepper. Und das gefährde Sicherheit und Gesundheit der Besatzung, teilte die Behörde mit. Möglicherweise müsse die Aktion um mehrere Tage verschoben werden, bis der Wind sich drehe. “Bis dahin bleibt das Schiff an seiner heutigen Position.” Der Zustand des Schiffes wird nach Angaben der Behörde ständig von Spezialisten beobachtet.

Am Freitag waren erstmals seit Ausbruch des Feuers vier Bergungs-Spezialisten an Bord der “Fremantle Highway” gewesen. Sie hatten eine stabile Verbindung zu einem Schlepper legen können und die Stabilität des Schiffs kontrolliert. Trotz des Feuers und der ungeheuren Hitze sei das Schiff auch unter der Wasserlinie intakt, teilte die Wasserbehörde mit.

Der Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum Mittwoch Feuer ausbrach. Bei der Evakuierung der Besatzung starb ein Mensch. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch nicht klar. Vermutet wird, dass der Brand in der Batterie eines elektrischen Autos begann. An Bord sind knapp 500 E-Autos – weitaus mehr als die 25, die man anfangs gemeldet hatte. Die Kosten der Bergung muss der japanische Eigentümer bezahlen. Er ist auch für mögliche Umweltschäden haftbar.