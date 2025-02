Verletzte nach Schüssen an schwedischer Schule

Von: APA/AFP

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in Schweden sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Der Vorfall habe sich in Örebro im Zentrum des Landes ereignet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie forderte die Einwohner der Stadt zugleich auf, sich vom Ort des Geschehens fernzuhalten. “Die Gefahr ist noch nicht vorbei!”

Die Polizei startete nach eigenen Angaben eine Großeinsatz. “Die Operation dauert an”, warnte sie in einer Erklärung. Bilder vom Tatort zeigten eine massive Polizeipräsenz sowie mehrere Krankenfahrzeuge.

Mehrere Medien berichteten am Nachmittag übereinstimmend, dass der Täter die Waffe gegen sich gerichtet habe und tot sei. Dies wurde von der Polizei zunächst nicht bestätigt.