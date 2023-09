Verletzte und Schäden bei Jahrhundert-Regenfällen im Iran

Im Norden des Iran haben die heftigsten Regenfälle seit einem Jahrhundert folgenschwere Überschwemmungen angerichtet. Durch das Hochwasser hätten 20 Menschen Verletzungen erlitten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Dienstag. Außerdem seien Schäden entstanden. Die Regenfälle hatten dem Bericht zufolge am Sonntag eingesetzt und insbesondere die Stadt Astara in der Provinz Gilan am Kaspischen Meer getroffen.

Über Astara sei eine Wassermenge niedergegangen, “wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr festgestellt wurde”, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Isna den Chef der Katastrophenschutzbehörde von Gilan, Amir Moradi. Mindestens eine Brücke sei in der Stadt zerstört worden. Rettungsteams wurden mobilisiert, um den Einwohnern zu helfen.

Laut amtlicher Nachrichtenagentur Irna wurde mit weiteren Überschwemmungen in Gilan und in den westlichen Bezirken der Nachbarprovinz Masandaran gerechnet. Vergangenes Jahr waren weite Gebiete des Iran von Überschwemmungen heimgesucht worden. Dabei kamen nach von iranischen Medien zitierten Zahlen mindestens 96 Menschen in 21 der 31 iranischen Provinzen ums Leben.