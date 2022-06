Versteckspiel mit dem Kennzeichen: Biker aus Brixen hart bestraft

Bozen – Die Straßenpolizei war in den vergangenen Wochen auf den Berg- und Passstraßen am Ritten, im Sarntal, im Mendelgebiet sowie in Gröden und Gadertal für zielgerichtete Motorrad- und Verkehrskontrollen unterwegs – mit Erfolg.

Seit dem 30. Mai wurden 111 Biker und 30 Autofahrer überprüft. Bei 85 von ihnen wurden Verstöße gegen den Straßenverkehrskodex festgestellt. So waren 47 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. 38 Strafen wurden hingegen wegen der Missachtung von Verkehrszeichen, wilden Überholmanövern oder ungültigen Dokumenten ausgestellt.

Am 15. Juni ging der Straßenpolizei von Brixen ein Motorradfahrer ins Netz, der sein Nummernschild nach hinten biegen und damit unkenntlich machen konnte. Der junge Brixner wurde bestraft. Außerdem haben die Exekutivbeamten das Fahrzeugbuch eingezogen.

Auch in den kommenden Wochen und Wochenenden werden die Beamten der Straßenpolizei auf Südtirols Berg- und Passstraßen nach Verkehrssündern Ausschau halten.