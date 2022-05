Verstörende Aufnahmen: Hilflos im Feuerregen

Kiew – Ein aufsehenerregendes Video, das von einem im Schützengraben liegenden ukrainischen Soldaten mit seinem Smartphone aufgenommen worden ist, zeigt wie wenige andere, wie hart die im Donbass herrschenden Kämpfe geführt werden und wie groß die materielle Übermacht der russischen Streitkräfte ist.

Mit Furcht und Entsetzen beobachtet ein Soldat der Nationalgarde der Ukraine – es handelt sich um einen Reserveverband der ukrainischen Streitkräfte – wie in der Nacht Tausende und Abertausende leuchtende Minibomben zu Boden sinken und nach dem Aufschlag große Brände entzünden. Das schwere und rasche Atmen des Soldaten, der spürt, dass die Einschläge immer näherkommen und er diesem Beschuss hilflos ausgesetzt ist, zeugt von seiner Aufregung und seiner Angst.

Donbas is living hell.

As everyone turns off their lights today in warm beds, in peaceful cities, think about the soldiers defending your comfort, think about those who die for you to live. pic.twitter.com/IvtkF7UlCQ

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) May 27, 2022