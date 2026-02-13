“Vertrauen zurückgewinnen und gemeinsam Verantwortung übernehmen”

Von: mk

Überwasser – „Die Zukunft Überwassers liegt uns besonders am Herzen“ – dieser Tenor prägte die jüngste Ortsausschusssitzung der SVP Überwasser. Mit großer Motivation und Geschlossenheit stellt sich der SVP-Ortsausschuss den kommenden Herausforderungen. „Wir sind sehr motiviert für die anstehende Arbeit und werden unser Bestes geben“, betont Ortsobfrau Iris Gartner.

Die Ortsgruppe soll organisatorisch weiter gestärkt und gezielt ausgebaut werden. Ziel ist es, zusätzliche engagierte Personen einzubinden und die politische Arbeit auf Ortsebene auf eine noch breitere Basis zu stellen. Eine starke Verankerung vor Ort wird dabei als wesentliche Voraussetzung gesehen, um die Interessen der Bevölkerung wirkungsvoll vertreten zu können.

Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Bevölkerung der ladinischen Fraktionen und ihre konkreten Anliegen. Zentrale Themenbereiche sind unter anderem Tourismus, Verkehr, Familien, Senioren und Jugend sowie weitere ortsspezifische Zukunftsfragen. Die Ortsgruppe versteht sich als verlässliche Ansprechpartnerin, die Anliegen aufnimmt, konstruktiv begleitet und verantwortungsvoll in politische Entscheidungsprozesse einbringt.

Besonderen Wert legt Ortsobfrau Iris Gartner auf eine offene und respektvolle Gesprächskultur. Offenheit, sachliche Diskussionen und gegenseitige Wertschätzung sollen die Zusammenarbeit prägen und eine tragfähige Grundlage für fundierte Entscheidungen schaffen. Ein zentrales Anliegen bleibt es, die Bevölkerung bestmöglich zu unterstützen und eine echte Mitsprache zu gewährleisten.

Abschließend wurde die Bedeutung der aktiven Mitgestaltung unterstrichen. Eine positive Weiterentwicklung der Fraktionen könne nur gelingen, wenn Bürgerinnen und Bürger bereit seien, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. In diesem gemeinsamen Engagement liege die Chance, Veränderungen nachhaltig und wirksam zu gestalten.