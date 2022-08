Verwandte helfen bei der Suche nach Giacobbe Nicolussi

Salurn – Der 73-jährige Giacobbe Nicolussi aus Salurn gilt noch immer als vermisst. Der Rentner ist zuletzt am Donnerstag gesehen worden. Auch über das Wochenende wurde die Suchaktion fortgesetzt. Weil sie nicht nur zusehen wollten, haben der Bruder und der Neffe des Vermissten bei der Suche mitgeholfen.

Ezio – so lautet der Name des Bruders – war selbst lange Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dutzende Einsatzkräfte durchkämmten die Wälder in der Umgebung des Dorfes.

Gerade die Familienangehörigen haben die Hoffnung noch nicht aufgeben, Giacobbe Nicolussi lebend wieder zu finden. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, bedanken sie sich bei den Einsatzkräften und rufen die Bevölkerung auf, Hinweise zu melden.

Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr und die Carabinieri samt Hundestaffel. Die Suche startete in der Nähe des Wasserfalls von Salurn, wo sich auch das Wohnhaus des Vermissten befindet.

Giacobbe Nicolussi, der Rentner ist, liebte ausgedehnte Spaziergänge und Bergwanderungen. Manchmal war er auch abseits offizieller Wege unterwegs und durchquerte den Wald.

Mit seinem Bruder Ezio pflegt er eine enge Beziehung und er lebt in demselben Gebäude. Vermutet wird, dass der 73-Jähriger zu Fuß aufgebrochen ist.

Die abgängige Person trägt laut der Freiwilligen Feuerwehr von Salurn ein hellblaues Unterhemd und eine dunkelblaue Hose.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Feuerwehr Salurn unter der Rufnummer 3393433879, die Carabinieri von Salurn 0471824300 oder die Notrufzentrale 112 entgegen.