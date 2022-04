Video zeigt dramatische Rettungsaktion am Pragser Wildsee

Personen in Not mitten im See

Prags – Die Eisfläche am Pragser Wildsee ist nicht mehr tragfähig. Das hat sich am Ostersonntag und am Ostermontag gezeigt, als mehrere Urlauber eingebrochen sind und Unterkühlungen erlitten haben. Auch eine Familie mit einem erst sieben Monate alten Kind brach durch das Eis und musste in einer aufwendigen Rettungsaktion geborgen werden. Mutter und Kind wurden im Anschluss aufgrund sehr starker Unterkühlungen in die Uni-Klinik nach Innsbruck geflogen. Von dort kommen indes gute Nachrichten: Dem Kleinkind soll es inzwischen wieder besser gehen.

Die Feuerwehren mahnen dringend dazu, die Eisfläche am Pragser Wildsee nicht zu betreten. An manchen Stellen sei das Eis nur mehr sehr dünn und werde aufgrund der warmen Außentemperaturen brüchig.

Mit einem Video auf Facebook verdeutlicht der Landesfeuerwehrverband die aktuelle Gefahr am See. Daraus geht hervor, dass eine zeitnahe Rettung derzeit nur via Hubschrauber möglich ist, da die in Not geratenen Personen nicht von Einsatzkräfte über das Eis erreicht werden können.

Die Feuerwehr schreibt: “Private Videoaufnahmen der Eisrettung am Pragser Wildsee, mit denen wir nochmals auf die große Gefahr von brüchigen Eisflächen hinweisen möchten! Herzlichen Dank an alle beteiligten Einsatzkräfte für eure großartige Leistung!”

18.04.22 – Private Videoaufnahmen der Eisrettung am Pragser Wildsee, mit denen wir nochmals auf die große Gefahr von brüchigen Eisflächen hinweisen möchten! Herzlichen Dank an alle beteiligten Einsatzkräfte für eure großartige Leistung! ❤️👏 Video privato dell'intervento di salvataggio al Lago di Braies, con il quale vogliamo sottolineare ancora una volta il grande pericolo delle superfici ghiacciate fragili! Grazie di cuore a tutti i soccorritori impegnati!

“Pragser Wildsee: Eigenverantwortung muss eingefordert werden”

Nach Vorfällen am Pragser Wildsee und den teils gefährlichen Rettungsmaßnahmen fordert die freiheitliche Landtagsabgeordnete Ulli Mair Konsequenzen daraus zu ziehen. Eigenverantwortung müsse von jedem Erwachsenen eingefordert werden. Für die Folgen und Kosten der Handlungen müssen sie geradestehen.

„Es sollte außer Zweifel stehen, dass jeder erwachsene Mensch ein Mindestmaß an eigenverantwortlichem Handeln an den Tag legt und dafür entsprechend die Verantwortung übernimmt. Dies ist die Grundvoraussetzung für das zwischenmenschliche Zusammenleben und eine funktionierende Gesellschaft. Das Gegenteil davon ist Ignoranz, wie sie in den vergangenen Tagen am Pragser Wildsee zu beobachten war und wie sie treffend vom Feuerwehrmann Peter Hellweger beschrieben wurde“, hält Ulli Mair fest.

„Trotz Warnhinweisen, der Präsenz von Sicherheitskräften und der Feuerwehr brachten die Touristen, welche sich auf das dünne Eis begaben und schlussendlich im See eingebrochen sind, nicht nur sich wissentlich in höchste Gefahr, sondern auch ihre Retter“, kritisiert Mair. „In diesen Fällen müssen die Verursacher für ihr Handeln geradestehen und zur Verantwortung gezogen werden. Leichtfertiges Handeln, das trotz Warnungen andere in Gefahr bringt, gehört im Sinne der Eigenverantwortung entsprechend sanktioniert“, unterstreicht die freiheitliche Landtagsabgeordnete. „In den vergangenen Jahren hat sich zudem eine Mentalität eingeschlichen, wonach immer alle anderen Schuld sind, nur man selbst nie. Hier liegt nicht nur ein Erziehungsproblem vor, sondern auch mangelndes Bewusstsein über die Konsequenzen des Handelns“, unterstreicht Ulli Mair.

„Allen freiwilligen Helfern und Einsatzkräften gebührt ein Dank für ihren Einsatz an den Osterfeiertagen, die sie bestimmt lieber im Kreis der Familie verbracht hätten“, hält Ulli Mair abschließend fest.