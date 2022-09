Vier neue Führungskräfte bei den Carabinieri in Südtirol

Bozen – Bei den Carabinieri in Südtirol zeichnen sich Veränderungen ab. Nachdem im Sommer das Landeskommando mit 100 neuen Ordnungshütern aufgestockt worden war, wurden heute in Bozen vier neue Führungskräfte vorgestellt, die das Kommando der Stationen in Neumarkt, Sterzing, Meran und in Bozen übernehmen.

Major Christian Spagnuolo, ehemaliger Kommandant der Gesundheitspolizei NAS in Padua, ist neuer Leiter der Ermittlungseinheit in Bozen: Er löst Oberstleutnant Domenico Chiaravalloti ab, der in den Generalstab des Legionskommandos versetzt worden ist.

Bei der Carabinieri-Station in Meran wechseln sich hingegen Major Aldo Ciurletti, der nun an der Offiziersschule in Rom unterrichtet, und Simone Pellecchia ab. In der Vergangenheit war er Kommandant in Palermo.

In Sterzing tritt hingegen Hauptmann Francesco Lorenzi an die Spitze, der vorher in Palmi eine leitende Funktion innehatte. Er ersetzt Oberstleutnant Vincenzo Gardin, der jetzt beim Legionskommando in Padua tätig ist.

Auch Oberstleutnant Antonino Chiofalo, der in Neumarkt das Kommando innehatte, ist jetzt beim Legionskommando in Padua im Einsatz. In Neumarkt rückt nun Hauptmann Federico Seracini an der Spitze.

In wenigen Tagen wird es außerdem einen weiteren Wechsel bei den Carabinieri in Bozen geben. Major Gennaro De Gabriele übernimmt einen Kommandoposten bei den Carabinieri in Tarent. Sein Nachfolger wird Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, der derzeit im Regiment Leifers tätig ist.