Vier Tote bei Gastransporter-Explosion in Mexiko

Donnerstag, 11. September 2025 | 11:17 Uhr
APA/APA/AFP/VALENTINA ALPIDE
Von: APA/AFP

Nach der Explosion eines Gastransporters in Mexiko-Stadt ist die Zahl der Toten auf mindestens vier gestiegen. 90 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter mehrere Kinder, erklärte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Clara Brugada, am Mittwochabend (Ortszeit) im Onlinedienst X. Zuvor hatten die Behörden mindestens drei Tote und 69 Verletzte gemeldet, darunter mehrere Schwerverletzte mit Verbrennungen zweiten oder dritten Grades.

Der Lastwagen, der laut Brugada fast 50.000 Liter Gas transportierte, war am Mittwoch auf einer Brücke im Stadtteil Iztapalapa im Osten von Mexiko-Stadt explodiert. Die Unfallursache werde noch ermittelt.

30 weitere Fahrzeuge durch die Explosion beschädigt

Auf Bildern, die im mexikanischen Fernsehen und in Onlinemedien veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie nach der Explosion Flammen aufstiegen. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurden fast 30 weitere Fahrzeuge durch die Explosion beschädigt. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, dass einige der Menschen, die aus ihren Autos flohen, Feuer gefangen hatten, sagte ein Sicherheitsverantwortlicher. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen, wie auf den Bildern zu sehen war.

Auf Mexikos Straßen gibt es häufig schwere Verkehrsunfälle. Am Montag wurden beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Bus nordwestlich von Mexiko-Stadt zehn Menschen getötet.

