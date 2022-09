Villnöss: Wilderer-Falle wird Hirtenhund zum Verhängnis

Villnöss – Es ist eine Geschichte, die das Herz berührt, tief betroffen macht und zugleich froh. Der zehnjährige Husky-Hund “Ace” ist diesen Sommer auf einer Alm in Villnöss in eine illegal ausgelegte Trittfalle geraten. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, blieb der Vierbeiner, der beim Hüten der Schafe hilft, zwölf Tage mit einer Vorderpfote gefangen in der Falle im Wald – ohne Wasser und Nahrung.

Mit seinen letzten Kräften muss es dem Husky irgendwann doch gelungen sein, sich zu befreien und er humpelte daraufhin zu seinem Herrchen, Simon Niederwolfsgruber. Dieser hatte ihn in den Tagen zuvor in den Wäldern rund um die Alm gesucht, allerdings vergeblich. Abgemagert und an der Vorderpfote schwer verletzt, brachte ihn der Hirte zum Tierarzt nach Klausen. Das an der Pfote bis auf die Knochen durchgescheuerte Gewebe machte leider einer Amputation des rechten Vorderlaufs notwendig. Es muss ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein: Zunächst die Freude über das Wiedersehen, dann aber die schockierende Nachricht beim Tierarzt.

Da der Hirte sich die teure Operation nicht leisten konnte, lancierte er auf den sozialen Netzwerken einen Appell und erzählte die bewegende Geschichte von “Ace”. Das Echo war gewaltig: Nicht nur die Operation in Höhe von rund 500 Euro wurde von Tierfreunden finanziert. Es kam sogar so viel Geld herein, dass für “Ace” auch eine kostspielige Protese angefertigt werden kann.

Simon Niederwolfsgruber ist laut dem Bericht völlig überwältigt und dankbar über die Hilfe. Jeder Euro, der die Kosten für Tierarzt und Prothese übersteigt, will der Hirte aus dem Eisacktal Tierorganisationen spenden. “Ace” sei nun auf dem Weg der Besserung und lege wieder an Gewicht zu. Bald schon werde dem Husky die Prothese angepasst, dann könne er wieder herumtollen.

Die dramatische Geschichte ist auch den Beamten der Forstwache zu Ohren gekommen. Sie haben in der Folge den Wald in der Gegend nach derartigen Fallen abgesucht, jedoch ohne Ergebnis. Laut dem Tierarzt aus Klausen ist “Ace” aber nicht das einzige Opfer von Trittfallen. Zuletzt seien Katzen, Füchse und andere kleine Säugetiere mit schweren Verletzungen zu ihm gebracht worden. Viele dieser Tiere seien verendet. Für Kinder und Wanderer könnten derartige Trittfallen ebenfalls ein Verletzungsrisiko darstellen.