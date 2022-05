Vilpian: Versuchter Raubüberfall auf eine Frau

Vilpian – Am vergangenen Freitagabend ist es in Vilpian zu einem versuchten Raubüberfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Die 37-Jährige war gerade auf der Höhe der früheren Matratzenfabrik Schlemmer unterwegs, als sie aus dem Nichts heraus von einem bislang noch unbekannten Mann attackiert wurde.

Dieser versuchte sich ihrer Handtasche zu bemächtigen und schlug dabei auf sie ein. Das Opfer konnte sich jedoch wehren und rief um Hilfe, sodass der Täter alsbald die Flucht begriff, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Die Frau wurde nach dem Vorfall in das Krankenhaus gebracht, zumal sie Verletzungen am Kopf und an den Beinen vorwies. Indes ermitteln die Carabinieri und werten das Material der Videokameras entlang der Straße aus, um die Identität des Täters auszuforschen.