Vom Gewitter überrascht: Familie verbringt Nacht in einer Höhe

Toblach – Der Ausflug einer Familie aus der Toskana, die in der Dolomitenregion ihren Urlaub verbringt, hat sich in ein beängstigendes Abenteuer verwandelt. Nachdem die vier unter den Drei Zinnen einen falschen Weg eingeschlagen hatten, mussten sie Unterschlupf in einer Höhle auf 2.000 Metern Höhe suchen, da sie plötzlich von einem heftigen Gewitter überrascht wurden.

Der 51-jährige Vater, die 50-jährige Mutter, die 22-jährige Tochter und der 13-jährige Sohn aus Massa waren am Vormittag in Richtung Dreizinnenhütte aufgebrochen, doch ab einem bestimmten Punkt waren sie vom Weg abgekommen und hatten sich verirrt. Kurz vor Mitternacht setzte die Familie den Notruf ab und schlug Alarm.

Noch in der Dunkelheit hatten die vier versucht, den richtigen Weg zu finden, doch dann wurden sie vom Gewitter überrascht. Die Familie suchte Unterschlupf in einer Höhle unter dem Toblinger Knoten. Die vier hatten keine Taschenlampe bei sich, außerdem waren sie durchnässt und unterkühlt.

Nachdem die Bergretter von Auronzo und Toblach die genauen Koordinaten vom Aufenthaltspunkt der Familien erhalten hatten, machten sie sich mit dem Jeep auf dem Weg zur Dreizinnenhütte und gingen dann rund eine halbe Stunde zu Fuß weiter, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Anschließend erreichten sie die Familie, die sie mit Decken und Jacken versorgten. Die Bergretter brachten die Familie zu ihren Fahrzeugen und fuhren anschließend ins Tal zur Auronzo-Hütte, wo die Familie ihr Auto geparkt hatte.