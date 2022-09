Vom Hotelparkplatz bis zur Privatgarage: Teure E-Bikes in Meran gestohlen

Meran – In Meran sind in den vergangenen Tagen mehrere E-Bikes von beträchtlichem Wert gestohlen worden. Dass dahinter eine organisierte Bande steckt, wird nicht ausgeschlossen.

Erst im Juni hatten die Carabinieri vier Männer mit Migrationshintergrund identifiziert, die der Hehlerei beschuldigt worden waren. Die Carabinieri waren auf den Fall aufmerksam geworden, nachdem die Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls deutlich zugenommen hatten. Vor allem auf teure E-Bikes, die in der Nähe der öffentlichen Schwimmbäder oder von Spazierwegen geparkt waren, hatten es die Übeltäter abgesehen.

Mehrere dieser Fahrräder hatten die Carabinieri darauf in einem weißen Lieferwagen in Marling sichergestellt. Am Steuer saß ein Mann mit Migrationshintergrund, der in Verona ansässig ist.

Nun scheinen Unbekannte erneut zuzuschlagen. Auch in den sozialen Netzwerken hat sich die Nachricht verbreitet. Ein Tourist erklärte laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige, dass seiner Familie gleich zwei E-Bikes vom Fahrradträger seines Autos gestohlen worden seien. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Hotels, wo die Familie ihre Unterkunft hat. „Die Überwachungskameras haben den Diebstahl aufgezeichnet und ich habe sofort Anzeige erstattet – in der Hoffnung, dass man sie wieder findet“, sagt der Urlauber. Immerhin seien die Fahrräder von beträchtlichem Wert.

In der Manzoni-Straße wurde ein E-Bike aus einer privaten Garage gestohlen. Der Vorfall hat sich ebenfalls in den vergangenen Tagen ereignet. Die Täter hatten nur Spuren an der Box des Fahrradbesitzers hinterlassen, was darauf hindeutet, dass sie wussten, wonach sie suchen.

Auf Facebook hat ein Meraner sogar eine eigene Gruppe ins Leben gerufen, die sich gestohlenen Fahrrädern gewidmet. Mittlerweile gibt es bereits über 500 Mitglieder. Besonders gefährdet sind Fahrräder, die in der Stadt mit billigen und einfachen Schlössern abgesperrt sind. Für die Täter stellen die mittlerweile kaum ein Hindernis mehr dar.