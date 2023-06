Vor Urteilsverkündung in Mordprozess in Klagenfurt

Im Mordprozess gegen eine 38-jährige Frau am Landesgericht Klagenfurt haben die Geschworenen am Freitagnachmittag mit der Beratung begonnen. Der Rumänin wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr in Villach aus Rache und Eifersucht eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit dem Auto angefahren und getötet zu haben. Staatsanwältin Ines Küttler richtete in ihrem Plädoyer einen seltenen Appell an den Geschworenensenat: Sie beantragte die Höchststrafe.

Die Staatsanwältin hatte zu Beginn des Prozesses auf eine “kombinierte Persönlichkeitsstörung” der Angeklagten verwiesen und das Bild einer rasend eifersüchtigen Frau gezeichnet. Sie hatte mit dem Vater des Buben eine Affäre, woraufhin die Beziehung des Mannes zur 43-Jährigen scheiterte. Die Beziehung zwischen dem Mann und der Angeklagten sei dann aber ganz und gar nicht glücklich gewesen: Sie sei körperlich und verbal aggressiv sowie kontrollsüchtig gewesen. Vor allem das gute Einvernehmen ihres Lebensgefährten mit seiner ehemaligen Partnerin und deren Sohn habe sie maßlos gestört: “Der Bastard wird sterben”, habe die Angeklagte einmal über den Fünfjährigen geschrieben.

Die Angeklagte habe sich über Tötungsmethoden informiert und schließlich für einen Anschlag mit dem Auto entschieden. Auf ihrem Handy markierte sie den späteren Tatort, eine schmale Straße vor dem Wohnhaus des Opfers. Am Tag der Tat im Jänner 2022 habe sie auf Mutter und Sohn gewartet, ihr Auto auf 60 km/h beschleunigt und die beiden frontal erfasst. “Die Opfer hatten keine Chance auszuweichen”, so die Staatsanwältin, beide starben noch an der Unfallstelle.

Eigentlich sei sie von Bregenz nach Villach gefahren, weil sie mit ihrem späteren Opfer reden wollte, sagte die Angeklagte auf eine Frage von Richter Manfred Herrnhofer, dem Vorsitzenden des Geschworenengerichts. “Aber dann habe ich mir Rechenschaft gegeben: Sie wird nicht mit mir reden und das ist der Grund, warum ich sie überfahren habe.” Ob sie beide töten wollte, fragte Herrnhofer und bekam zur Antwort: “Ja. Das Kind war auf ihrer Linie, hätte ich es verpasst, dann hätte ich sie verpasst.” Und weiter: “Er (der Bub, Anm.) war ziemlich nah an ihr und in dem Augenblick hat es keine Rolle mehr gespielt, wen ich treffe. Aber es tut mir leid, hauptsächlich wegen dem Kind.”

Nach der Tat hatte sich der Scooter des Buben unter dem Auto verkeilt, weshalb die Angeklagte nicht davonfahren konnte – sie stieg aus dem Auto und fügte sich Schnitte am Hals zu. Auf ihrem Handy hatte sie jedoch die Route von Villach zum Flughafen Ljubljana abgespeichert.

Gerichtspsychiater Peter Hofmann, der die Frau untersucht hatte, sprach sich für eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum aus. Im Prozessverlauf habe diese eine “völlige Empathielosigkeit” gegenüber Opfern und Tat gezeigt. Einzige Situation, in der sie emotional geworden ist: “Als sie sich echauffiert hat, was man ihr angetan hat. Im Grunde genommen: Sie hat sich als Opfer des Ganzen dargestellt.”

Die Persönlichkeitsstörung habe durchaus eine schwerwiegende und lang anhaltende Dimension: “Es geht die große Gefahr aus, dass sie erneut strafbare Handlungen mit schweren Folgen setzen wird. Auch ähnliche Straftaten wie die hier verhandelte sind nicht auszuschließen.” Erschwerend komme hinzu, dass es keine Bereitschaft der Frau gebe, sich mit ihrer Störung auseinanderzusetzen.

“Für die Tat gibt es keine Entschuldigung”, meinte Michael Hirm, der Pflichtverteidiger der Frau. Man müsse aber auch die Tragödie der Angeklagten bedenken, die mit ihrer schwierigen Persönlichkeit und ohne soziales Umfeld ihren Lebensgefährten kennengelernt habe, “der ihr das Blaue vom Himmel versprochen hat”. Die Beziehung sei dann “massiv toxisch” gewesen: “Die führte dazu, dass die psychotische Erkrankung der Angeklagten immer stärker wurde.”

Staatsanwältin Küttler meinte in ihrem Plädoyer, der Fall sei in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich und fordernd. Vor allem: “Dass ein unschuldiges, kleines Kind Ziel von so viel Hass wird, ist schwer zu verkraften.” Sie verwies auf die Aussagen der Angeklagten vor dem Geschworenensenat und die Empathielosigkeit der Frau. Die einzige Person, die der Angeklagten leid tue, sei sie selbst: “Da ist es schwer, irgendwelche Milderungsgründe zu finden.”

Die Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück, ein Urteil wurde für den späten Nachmittag erwartet.