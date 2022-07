Waldbrände in Bozen flammen immer wieder auf – VIDEO

Kurz vor Mitternacht brannte es am Guntschnaberg erneut

Bozen – Die Waldbrände in Bozen halten die Feuerwehren nach wie vor auf Trab. Nach dem gestrigen Waldbrand in der Zone um die Oswaldpromenade am Hörtenberg bei Bozen, der kurz vor 17.00 Uhr ausgebrochen ist, waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen bis zum Einbruch der Dunkelheit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Unterstützt wurden letztere dabei auch von den Freiwilligen Feuerwehren von Gries, Kardaun/Karneid und St. Jakob/Grutzen und Siebeneich. Zeitweise standen zwei Löschhubschreiber zeitgleich im Einsatz, um den Flammen Herr zu werden.

#EINSATZINFO: 19.07.22 – Massiver Waldbrandeinsatz am Hörtenberg bei der Oswaldpromenade 🎥 FF Bozen / FF Siebeneich #Infointervento: 19.07.22 – massiccio intervento per incendio boschivo sulla passeggiata di Sant’Osvaldo Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Tuesday, July 19, 2022

In derselben Zone war bereits vor einer Woche ein Waldbrand ausgebrochen, welche eine Fläche von rund zwei Hektar betroffen und welcher einen mehrtätigen Einsatz der Feuerwehrleute erfordert hatte.

Als der Waldbrand gestern am Hörtenberg ausbrach, befanden sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bozen und Gries gerade in der Zone rund um die Guntschnapromenade auf der gegenüberliegenden Talseite im Einsatz, wo die Wehrmänner seit dem Vormittag gegen einen weiteren Waldbrand anzukämpfen hatten.

Innerhalb kürzester Zeit mussten in Folge dieser neuen Waldbrandmeldung Gerätschaften und Personal zum Hörtenberg verlegt werden. Um kurz vor Mitternacht brannte es dann neuerliche am Guntschnaberg.