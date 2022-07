Waldbrand am Hörtenberg: Löschhubschrauber erneut im Einsatz

Bozen – Der Waldbrand am Hörtenberg oberhalb von Bozen ist zwar am Dienstag noch vor Einbruch der Dunkelheit unter Kontrolle gebracht worden, die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch an.

In der Nacht wurde von den Feuerwehrleuten zudem eine Brandwache eingerichtet.

Am heutigen Mittwoch wurden bereits seit den frühen Morgenstunden die Nachlöscharbeiten wiederaufgenommen.

Auch der Löschhubschrauber steht erneut im Einsatz.