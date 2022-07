Waldbrand in der Nähe von Schloss Juval

Kastelbell-Tschars – Ein Waldbrand hat sich am Mittwoch am frühen Nachmittag in der Nähe von Schloss Juval in Kastel-Tschars entfacht.

Über dem Wald stieg eine Rauchsäule auf. Glücklicherweise hatte der Brand keine großen Ausmaße angenommen.

Die Flammen wurden von den Freiwilligen Feuerwehren von Tschars, Staben und Naturns gelöscht.

Schloss dient Extrembergsteiger Reinhold Messner nicht nur als Wohnsitz, sondern beherbergt auch dessen Tibetika-Sammlung und weitere Sammelstücke. Schloss und Sammlung, die jetzt das Messner Mountain Museum Juval bilden, können besichtigt werden. Messner hatte das Schloss im Jahr 1983 erworben und restauriert.