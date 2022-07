Zwei Waldbrände in Montiggl

Montiggl – Bei den Hirschplätzen in Montiggl hat sich am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr erneut ein Waldbrand entfacht.

Durch den raschen Einsatz der rund 100 Feuerwehrleute ist es gelungen, das Feuer rechtzeitig einzugrenzen und zu löschen, bevor es sich weiter im unwegsamen Gelände ausbreiten konnte.

Für die Wasserversorgung und die anstrengenden Löscharbeiten mussten zwei über 1.000 Meter lange Zubringerleitungen gelegt werden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Girlan, St. Michael in Eppan, Kaltern/Markt, Frangart, St. Pauls, Leifers und Pfatten sowie die Berufsfeuerwehr Bozen, der Bozner Bezirksfeuerwehrverband, die Forstbehörde, die Ortspolizei und die Carabinieri.

Bei den Hirschplätzen hatte es am Donnerstag bereits gegen 16.00 Uhr am Nachmittag gebrannt. Die Feuerwehrleute konnten die entlegene Einsatzstelle nur über Forstwege erreichen, aber es ist trotzdem gelungen den Brand rasch zu löschen und so eine weitere Ausbreitung im Wald zu verhindern. Ein Löschhubschrauber stand in Bereitschaft wurde aber nicht mehr benötigt.