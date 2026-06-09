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Suchaktion

Wandrerin aus Slowenien wird in den Dolomiten vermisst

Dienstag, 09. Juni 2026 | 17:18 Uhr
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Von: mk

St. Vigil/Cortina – Seit Sonntagabend läuft im Gebiet des Fanes-Tals und der umliegenden Dolomitengipfel eine großangelegte Suchaktion nach einer 54-jährigen Wanderin aus Slowenien. Die Frau ist seit dem Wochenende spurlos verschwunden. Einsatzkräfte aus dem Belluno und Südtirol suchen fieberhaft nach ihr.

Spur führt von Gröden nach Cortina d’Ampezzo

Die Mutter der Vermissten hatte bei den Carabinieri in St. Ulrich in Gröden Alarm geschlagen, nachdem sie den Kontakt zu ihrer Tochter verloren hatte und sich zunehmend Sorgen machte. Laut ihren Angaben hätte sich die 54-Jährige eigentlich im Grödnertal aufhalten sollen.

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Die Ermittlungen nahmen jedoch eine Wendung, als die Auswertung von Überwachungskameras zeigte, dass das Auto der Frau am Samstagabend in Richtung Fiames bei Cortina unterwegs gewesen war. Am Sonntagabend entdeckten die Einsatzkräfte den Wagen schließlich auf einem Parkplatz in Felizon, direkt am Eingang zum Naturpark der Ampezzaner Dolomiten.

Letztes Handysignal am Col Rosà

Eine Auswertung der Mobilfunkdaten ergab, dass das Handy der Wanderin zuletzt am Sonntagmorgen gegen 7.00 Uhr im Bereich des Col Rosà im Mobilfunknetz eingeloggt war. Seither ist das Telefon ausgeschaltet oder nicht mehr erreichbar.

Die Rettungskräfte haben daraufhin den Klettersteig des Col Rosà in beide Richtungen abgesucht. Zudem wurden das gesamte Fanes-Tal, die dortigen Wasserfälle sowie die umliegenden Wanderwege kontrolliert. Auch bei den Schutzhütten in der Region wurde nachgefragt, ob die Frau dort gesehen wurde – bislang ohne Erfolg.

Die Suche wurde am Montagmorgen weiter intensiviert. Ein Hubschrauber der Finanzwache überflog das Gebiet. Zudem ist ein Hubschrauber der Feuerwehr im Einsatz.

An der Suchaktion beteiligt sind die Bergrettungsdienste von Cortina d’Ampezzo und St. Vigil in Enneberg, die Bergrettung der Finanzpolizei, die Feuerwehr und die Carabinieri. Auch Drohnenpiloten sowie zwei Mantrailer-Suchhunde des Alpenvereins Südtirol (AVS) stehen im Einsatz.

Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Verbleib der slowenischen Wanderin geben kann oder sie im genannten Gebiet gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei den Carabinieri zu melden.

Bezirk: Pustertal

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