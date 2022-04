War es ein Randalierer oder einfach nur ein Sonntagsfahrer?

Brixen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Brixen ein geparkter Mercedes in der Goethestraße gleich in der Nähe des Polizeikommissariats beschädigt worden. Offenbar wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug angefahren. Statt den Schaden zu melden, suchte der verantwortliche Lenker offenbar das Weite. Die Frage stellt sich nun: Handelt es sich um einen unverfrorenen Sonntagsfahrer oder steckt Absicht dahinter?

Dummerweise war der Mercedes so heftig gerammt worden, dass dieser wiederum gegen einen Wagen des Typs Mitsubishi aufprallte. Insgesamt sind also zwei Pkw beschädigt worden.

Erst am Sonntagvormittag wurden Anrainer auf den Vorfall aufmerksam, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Vor allem am ersten Wagen scheint durch den Aufprall auf der hinteren und der vorderen Seite beachtlicher Schaden angerichtet worden zu sein.

Die Polizei hat unterdessen die Unfallerhebungen aufgenommen und will den verantwortlichen Lenker identifizieren, der Fahrerflucht begangen hat. Ermittelt wird dabei in alle Richtungen: Ob es sich um einen Unfall oder um einen Fall von Vandalismus handelt, steht noch nicht fest. Auch Trunkenheit am Steuer wird nicht ausgeschlossen.

Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass der Unfalllenker die Straße in Richtung Osten entlang fuhr. Bei seiner Flucht soll er auch am Polizeikommissariat vorbeigefahren sein, wo Überwachungskameras angebracht sind.

Gleichzeitig wird ein Appell an die Bevölkerung lanciert: Wer auch immer etwas von dem nächtlichen Unfall bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brixen zu melden.