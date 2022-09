“Was wäre passiert, wenn es ein Kind getroffen hätte?”

Freilaufender Pitbull verbeißt sich in Bozen in anderen Hund

Bozen – Den vergangenen Dienstagabend wird eine Hundebesitzerin in Bozen wohl nicht so schnell vergessen. Gegen 21.15 Uhr führte sie ihre Cocker-Spaniel-Dame “Sophie” für einen letzten Gassi-Gang an diesem Tag aus. An der Kreuzung Dalmatien- und Palermostraße geschah dann das, wovor jeder Hundehalter Angst hat. “Sophie” wurde ganz plötzlich von einem Pitbull angefallen, der von seinem Besitzer ohne Leine ausgeführt wurde.

Das Ganze geschah im Rahmen einer Begrüßungszeremonie. Der Halter des Pitbull traf laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige eine Bekannte auf der Straße. Der Pitbull kannte die Frau wohl auch und sprang vor Freude aufgeregt hin und her. Doch plötzlich wurde aus dieser Szene ein Albtraum. Der Pitbull fiel den Cocker Spaniel an und verbiss sich in dessen Nacken.

Weder die Schreie der Boznerin, noch die Versuche seines Herrchens, den Biss zu lockern, zeigten Wirkung. “Ich habe dem Hund sogar ins Maul gegriffen, um ihn zum Aufhören zu bewegen, doch es half nichts”, so die Halterin von “Sophie”.

Irgendwann ließ der Pitbull aber doch los. Da hatte er dem anderen Vierbeiner bereits tiefe Bisswunden zugefügt. Überall war Blut. Die Hundedame musste vom Tierarzt versorgt und die Wunden mit Klammern behandelt werden.

Auch die Ordnungshüter wurden alarmiert: Sie nahmen den Fall zu den Akten. Doch weil ein Hund “nur” einen anderen attackiert hatte, könne sie keine Anzeige erstatten, erklärt die Hundehalterin, die für eine Gesetzesänderung plädiert. Sie fragt sich, was wohl passiert wäre, wenn an der Stelle ihres Hundes ein Kleinkind gewesen wäre.