Wegen Busfahrer: Schulausflug fällt ins Wasser

Bozen – Wenn eine Schulklasse einen Ausflug macht, wird meist ein Autobus benötigt. Doch wie die Straßenpolizei aufzeigt, gibt es auch in diesem Sektor Unregelmäßigkeiten, denen mit Kontrollen nachgegangen werden muss.

Am Dienstag dieser Woche führte eine Streife der Straßenpolizei in Bozen nach Hinweisen einer Schule der Sekundärstufe eine Kontrolle an einem für einen Ausflug nach Verona bestellten Autobus durch.

Dabei wurden zahlreiche Mängel festgestellt und geahndet. So hat der Busfahrer offenbar nicht die vorgeschriebene tägliche Ruhezeit eingehalten. Außerdem war er nicht ins entsprechende Berufsalbum eingetragen.

Insgesamt wurden sechs Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und eine Strafe von knapp 1.000 Euro ausgestellt. Dem Fahrer wurden zudem fünf Führerscheinpunkte abgezogen sowie die Fahrzeugpapiere eingezogen.

Der Schulausflug konnte in der Folge nicht mehr stattfinden. Seit Mai hat die Straßenpolizei 34 Autobusse überprüft und bei sieben Unregelmäßigkeiten festgestellt.