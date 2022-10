Weggeworfene Zukunft: „Leben und Tod“

Kiew/Moskau – Ein ukrainischer Zeichentrickfilm erzählt das traurige Schicksal eines russischen Rekruten, der von Putin in den Tod geschickt wird.

Life and death "Life and death"(eng subs)Philosophical animation etude. Posted by Творче об'єднання "ВАУ" on Monday, September 12, 2022

Das nur wenige Minuten dauernde Video, das auch auf dem Twitter-Profil des Kiewer Verteidigungsministeriums gepostet wurde, versucht das Drama zu schildern, das derzeit Tausende russische Familien erleben.

Die Hauptfigur ist ein frustrierter junger Mann, der in einem ärmlichen Vorort in einem heruntergekommenen Haus mit seinen Eltern lebt, in dem ein Porträt von Wladimir Putin hängt. Stundenlang hängt die ganze Familie vor dem Fernseher und lässt sich von Putins Propaganda berieseln.

Kaum ist er 18 Jahre alt, klopft es an der Tür. Es ist niemand anders als der Einberufungsoffizier, der dem jungen Mann den Mobilisierungsbefehl überreicht. Kurze Zeit später findet sich der junge Soldat in einem Panzer wieder. Zwischen seinen beiden Leidensgenossen, die jeweils nur ans Plündern oder wehmütig an zu Hause denken, bleibt der daheim in ärmlichen Verhältnissen lebende junge Russe seinem Frust treu.

Als er zum Plündern eine ukrainische Wohnung betritt und sieht, wie gut die geflüchtete ukrainische Familie vor dem Krieg lebte, wird dem jungen Putin-Soldaten erst bewusst, wie schön sein eigenes Leben ohne den Krieg sein könnte. Diese Erkenntnis mehrt seinen tiefen Frust, der Sekunden später in kopflose Wut umschlägt. Er tritt gegen den Fernseher, schneidet das Sofa auf und greift zu seinem Maschinengewehr, um auf das an der Wand hängende Bild der ukrainischen Familie zu schießen.

„Und wer hat euch ein schönes Leben ermöglicht?“, sprüht er zuletzt in roten Lettern auf die Tapete.

Aber sein Schicksal ist besiegelt. Der Panzer, in dem er sich befindet, wird von einer ukrainischen Kampfdrohne entdeckt, die prompt eine Bombe fallen lässt. Der Panzer wird zerstört und der junge Russe stirbt.

Während die Ukraine wieder erblüht, hängt daheim in Russland neben Putins Bild nun auch das Bild mit Trauerband des gefallenen Soldaten. Dicke Tränen laufen über das Gesicht der Mutter. Ihre Träume von einer Hochzeit ihres Sohns, von Enkeln und einem besseren Leben wurden durch Putins Krieg, der die russische Jugend in der Ukraine verheizt, für immer zerstört.

In den letzten Aufnahmen hocken die trauernden Eltern des Gefallenen wieder vor der Mattscheibe. „Weil ich Russland liebe“, tönt Putins Stimme aus dem Fernseher, die nur mehr wie ein Hohn klingt.