„Weiß nicht, wie ich Frieden finde“

Sulden – Am Ortler hat am Samstag ein junger Mann aus Besenello im Trentino den Tod gefunden. Der 23-jährige Sebastiano Battisti war laut der Nachrichtenagentur Ansa am Ortler-Hintergrat unterwegs, als er am Vormittag in die kleine Minigeroderinne mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt ist.

„Der Verlust von Sebastiano hat mich fürchterlich getroffen. Ich habe ihn fallen sehen und gehört, wie er meinen Namen rief“, berichtet sein Seilgefährte. Er habe sofort verstanden, dass die Lage ernst war. Nach rund 20 Minuten sei der Notarzthubschrauber aufgetaucht.

Alessio Rech aus der Fraktion Azzolini bei Lavarone im Trentino hatte nach dem Unglück Alarm geschlagen. „Ich habe den Absturz meines Freundes gesehen und ich weiß nicht, wie ich Frieden finden kann“, betont der Seilgefährte von Sebastiano Battisti laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige.

Die Bergrettung Sulden und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 waren ausgerückt. Für den jungen Alpinisten kam aber jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Leiche des 23-Jährigen wurde nach Sulden gebracht.

Bevor Alessio Rech Alessio Rech Alarm schlagen konnte, hatte ein weiterer Augenzeuge bereits die Rettungskräfte verständigt: Christian Knoll von der Berg- und Höhlenrettung CNSAS aus Sulden war auf der entgegengesetzten Seite des Berges aufgestiegen.

Auch für die Familie von Sebastiano Battisti ist der Schmerz groß. Vor rund 15 Jahren war bereits der Vater des 23-Jährigen ebenfalls bei einem Bergunfall tödlich abgestürzt.

Sebastiano und Alessio hatten sich vor drei Jahren bei Kursen zur Aufnahme bei der Bergrettung kennengelernt. Sebastiano sei der Techniker gewesen, der Erfahrenere. „Ich konnte mehr wandern“, erklärt Alessio. Sein Freund sei zu einer extrem leichten Stelle gegangen. Die beiden hingen nicht am Seil. „Jeder von uns übernimmt in bestimmten Abschnitten für sich die Verantwortung“, erinnert sich Alessio. In diesem Moment sei es besser gewesen, nicht angeseilt zu sein. „Wären wir verbunden gewesen, wäre vermutlich auch ich ums Leben gekommen. Ironie des Schicksals“, betont Alessio.

Die beiden waren bereits im vergangenen Jahr auf dem Ortler. Sie kannten die Strecke. Sebastiano war auch begeisterter Tourenskifahrer. Mit Freunden aus Calliano und Besenello war er im Winter viel unterwegs. Seine Beziehung zu den Bergen sei eine besondere gewesen. Das kann Alessio mit Gewissheit sagen.