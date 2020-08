Weiter ruhige Situation wegen Regens in Tirol und Vorarlberg

Die Nacht auf Sonntag hat sich für die Einsatzkräfte in Vorarlberg und Tirol trotz großer Regenmengen ruhig gestaltet. In Tirol war es am Sonntag zu einem Steinschlag auf einer Privatstraße im Zillergrund (Bezirk Schwaz) gekommen, hieß es seitens der Leitstelle auf APA-Nachfrage. Ansonsten verzeichnete man lediglich sechs Feuerwehreinsätze. Auch der Samstag war “ein ganz normaler Tag”.

In Vorarlberg stellte sich die Situation ähnlich dar. Während der Nachtstunden gab es “keine unwetterbedingten Einsätze”, so die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.

In Südtirol hingegen mussten die Einsatzkräfte laufend ausrücken. Erdrutsche, Überschwemmungen und Steinschläge hielten die Verantwortlichen auf Trab. Bis Montag wurde die Aufmerksamkeitsstufe “ALFA” ausgerufen. Besonders der Eisack in Klausen machte Vorbereitungen wegen eines möglichen Hochwassers notwendig.