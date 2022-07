Weiter Stagnation bei der Corona-Impfung

Bozen – Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 681 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Davon waren 26 Erstdosen, 51 Zweitdosen, 284 Drittdosen und 320 Viertdosen. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt nun 78,84 Prozent (Stand 30.6.2022).

Vormerkung

https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100100. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wer einen Termin am Vormittag für den Nachmittag vormerken möchte, sollte dies telefonisch machen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 30.6.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.110.805 (+708)

Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.073.799 (+688)

Erstdosis: 406.257 (+26)

Zweitdosis: 388.991 (+51)

Drittdosis: 272.421 (+285)

Viertdosis: 6.130 (+326)

Vollständig geimpfte Personen : 400.573 (+35)

In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.058.925 (+681)

Erstdosis: 399.499 (+26)

Zweitdosis: 383.083 (+51)

Drittdosis: 270.264 (+284)

Viertdosis: 6.079 (+320)

Impfungen an in Provinz Ansässige nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 33.505 Personen

Erstdosis: 30.439 (+4)

Zweitdosis: 30.300 (+2)

Drittdosis: 26.807 (+24)

Viertdosis: 4.151 (+227)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 46.154 Personen

Erstdosis: 42.326 (+1)

Zweitdosis: 41.520 (+2)

Drittdosis: 34.656 (+20)

Viertdosis: 944 (+52)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 58.546 Personen

Erstdosis: 52.568 (+3)

Zweitdosis: 51.382 (+5)

Drittdosis: 41.747 (+27)

Viertdosis: 602 (+34)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 85.127 Personen

Erstdosis: 73.065 (+0)

Zweitdosis: 70.962 (+9)

Drittdosis: 54.126 (+45)

Viertdosis: 280 (+10)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 75.144 Personen

Erstdosis: 61.105 (+0)

Zweitdosis: 58.551 (+8)

Drittdosis: 41.353 (+34)

Viertdosis: 96 (+3)

Personen ab 30 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 63.576 Personen

Erstdosis: 50.893 (+1)

Zweitdosis: 48.311 (+2)

Drittdosis: 30.088 (+30)

Viertdosis: 36 (+0)

Personen ab 18 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 72.764 Personen

Erstdosis: 59.360 (+4)

Zweitdosis: 55.920 (+6)

Drittdosis: 33.870 (+63)

Viertdosis: 20 (+0)

Personen von 12-17 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 34.444 Personen

Erstdosis: 28.429 (+5)

Zweitdosis: 25.677 (+7)

Drittdosis: 9.773 (+42)

Viertdosis: 1 (+0)

Personen von 5 – 11 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 38.835 Personen

Erstdosise: 8.066 (+8)

Zweitdosis: 6.367 (+10)

Drittdosis: 1 (+0)

Viertdosis: 0 (+0)

In der Provinz ansässige Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden

80+: 91,62%

70+: 91,15%

60+: 89,41%

50+: 85,18%

40+: 80,26%

30+: 78,94%

18+: 80,19%

5 – 17: 46,54%

Gesamt (ab 5 Jahren): 78,84%

Impfungen an in Provinz ansässige nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.935

Zweitdosis: 276.163

Drittdosis: 104.818

Viertdosis: 5.513

Moderna

Erstdosis: 41.485

Zweitdosis: 60.274

Drittdosis: 167.591

Viertdosis: 617

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.111

Zweitdosis: 45.574

Drittdosis: 4

Viertdosis: 0

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.058

Zweitdosis: 0

Drittdosis: 0

Viertdosis: 0

Pfizer BioNTech pädiatrisch

Erstdosis: 8.056

Zweitdosis: 6.554

Drittdosis: 4

Viertdosis: 0

Novavax

Erstdosis: 386

Zweitdosis: 231

Drittdosis: 1

Viertdosis: 0