Schwere Schäden im Katastrophengebiet

Weiteres Erdbeben auf Philippinen – Tsunamiwellen erwartet

Freitag, 10. Oktober 2025 | 15:42 Uhr
Schwere Schäden im Katastrophengebiet
APA/APA/Bureau of Fire Protection Region 11/HANDOUT
Von: APA/dpa

Eine Erdbebenserie hat den Süden der Philippinen erschüttert: Bei einem ersten schweren Erdstoß der Stärke 7,4 in dem Inselstaat sind am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer starben alle in der südlichen Provinz Davao Oriental. Nur wenige Stunden danach erschütterte ein weiteres Beben der Stärke 6,9 dieselbe Region, wie das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mitteilte, das erneut vor Tsunamiwellen warnte.

Bewohner der Küstengemeinden in den Provinzen Surigao Del Sur, Davao Oriental und Surigao Del Norte wurden aufgefordert, sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Das Zentrum des ersten Bebens der Stärke 7,4 war laut der US-Erdbebenwarte USGS in einer relativ geringen Tiefe von rund 58 Kilometer auf der Insel Mindanao gelegen. Phivolcs bezifferte die Stärke des Bebens sogar zunächst auf 7,6, revidierte dies aber später auf 7,4. Erst vor einer guten Woche hatte ein starkes Erdbeben die Philippinen erschüttert und Dutzende Menschen in den Tod gerissen.

Schäden und Nachbeben befürchtet

Phivolcs-Direktor Teresito Bacolcol sagte im Radio, es sei mit Schäden und Nachbeben zu rechnen. In vielen betroffenen Gebieten fiel der Strom aus. In der Kleinstadt Manay wurden Gebäude beschädigt, darunter eine Kirche – das genaue Ausmaß der Schäden sei aber noch unklar, sagte Ednar Dayanghirang vom örtlichen Zivilschutz, der sich zum Zeitpunkt des Bebens in Davao City aufhielt. “Es war sehr stark, die Menschen waren in Panik und rannten aus den Gebäuden.” Dayanghirang erklärte im Radio, eines der Todesopfer sei von einer umstürzenden Betonwand erfasst worden.

Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Decken einstürzten und Möbel in Häusern umkippten. In einigen Gebäuden zersplitterten Glasfenster und -türen. Ein Video zeigte schreiende und in Panik geratene Schüler, als Holzpaneele von der Decke ihres Klassenzimmers in Davao City fielen. Laut Behördenangaben wurden einige Schüler ohnmächtig und erlitten leichte Prellungen. Die Authentizität der Aufnahmen konnte zunächst nicht bestätigt werden.

“Das Beben war so stark, dass es schwierig war, aufrecht zu stehen. Wir fielen immer wieder, als wir unser Hotelzimmer evakuierten”, sagte ein Augenzeuge einem lokalen Radiosender. Ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes betonte: “Das ist wahrscheinlich das stärkste Beben, das ich je erlebt habe.”

Dutzende Tote bei jüngstem Beben

Erst Ende September hatte ein Beben der Stärke 6,9 ​​die etwa 515 Kilometer entfernte Zentralprovinz Cebu erschüttert. Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, rund 550 weitere wurden verletzt. Es gab Tausende Nachbeben.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. In der geologisch aktivsten Zone der Erde gibt es häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche.

