Welschnofen: Polizisten-Attrappe ist wieder da

Welschnofen – Nicht ganz eine Woche seit dem Diebstahl einer Polizisten-Attrappe in der Gemeinde Welschnofen wurde die Sache offensichtlich bereinigt. “Unser Polizist ist wieder im Dienst.” schreibt das Rathaus überglücklich in einem Facebook-Eintrag.

Wie berichtet, wurde der “Polizist” am vergangenen Wochenende entwendet. Der Bürgermeister beklagte daraufhin den Diebstahl und gab zu verstehen, dass man aufgrund von Zeugen wisse, wer dafür verantwortlich sei. Scheinbar waren der oder die Diebe nicht gerade leise, als sie sich an dem Abbild eines Polizisten mit Radarpistole zu schaffen machten. Man gebe dem Übeltäter etwas Zeit, die Attrappe zurückzubringen, bevor man Meldung an die Behörden mache, so der Bürgermeister weiter.

Offenbar hat das gewirkt. Nun steht der Polizist wieder am Straßenrand und sorgt hoffentlich dafür, dass sich die Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit halten. Unter dem neuen Facebook-Eintrag der Gemeinde blieben die Kommentare, die wohl mit einem Augenzwinkern gemeint sind, nicht aus. So schreibt ein User: “Ischr in Urlaub gaweisn odr hotr an Fortbildungskurs gamocht?”

Facebook/Gemeinde Welschnofen