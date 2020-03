Weltweit über 3.000 Todesopfer durch Coronavirus

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ist weltweit auf mehr als 3.000 gestiegen. In 68 Ländern wurden am Montag fast 90.000 Infektionen verzeichnet. Vor allem in Südkorea und im Iran steigt die Zahl der Infizierten weiterhin stark. Die Epidemie erreichte inzwischen auch Millionenstädte wie New York und Moskau. In der EU wird das Risiko nun als “moderat bis hoch” eingestuft.

Die EU-Gesundheitsagentur ECDC habe das Risiko heraufgestuft, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel. Das bedeute, dass das Virus sich weiter ausbreite. Insgesamt wurden offiziell bisher rund 2.100 Infektionen und 38 Todesfälle in 18 EU-Staaten nachgewiesen. Nach Kritik an der Vielfalt von Gegenmaßnahmen in der EU präsentierte von der Leyen ein Team von fünf Kommissaren zur Koordination von Krisenmanagement, Gesundheitsvorsorge, Grenzkontrollen, Verkehr und zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie. Schon bisher habe man sich aber sehr eng abgestimmt, betonte von der Leyen.

Unter anderem will die EU-Kommission in den nächsten Tagen über eine zentrale Ausschreibung Schutzausrüstung wie Masken oder Anzüge beschaffen, wie Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte. Sie will nach eigenen Worten bis Dienstag alle EU-Gesundheitsminister auf den letzten Stand der Risikoeinschätzung bringen und am Freitag bei einem Sondertreffen mit ihnen beraten. Die Situation verändere sich rasch, doch bestehe kein Grund zur Panik.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni plant für Mittwoch eine Videokonferenz mit den Euro-Finanzministern und erwägt Konjunktur-Maßnahmen. “Heute ist die Zeit klarzustellen, dass die EU bereit ist, alle verfügbaren Politikoptionen zu nutzen – falls und wenn sie nötig sind -, um unser Wachstum vor den Risiken des Abschwungs zu schützen”, sagte Gentiloni. Die für Grenzsicherung zuständige Kommissarin Ylva Johansson stellte klar, dass bisher kein Land in der Schengenzone erwäge, die eigenen Grenzen wegen der Epidemie zu schließen. Transportkommissarin Adina Valean betonte, es sei von entscheidender Bedeutung, die Mobilität der Bürger aufrecht zu erhalten. Verkehrssysteme müssten bei ihrem üblichen Angebot bleiben.

Die EU hat selbst kaum Zuständigkeiten bei der Gesundheitsversorgung – das ist Sache der Mitgliedsstaaten. Diese hatten in den vergangenen Wochen unterschiedlich auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2 reagiert, etwa bei der Frage, ob ganze Orte abgeriegelt oder welche Menschenansammlungen verboten werden sollen.

In Europa ist weiterhin Italien das am stärksten betroffene Land. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden bis Sonntag fast 1.700 Infektionen und 34 Todesfälle verzeichnet. In Frankreich gibt es nach offiziellen Angaben bisher 130 Infizierte. Zwei davon starben, darunter ein 80-jähriger Tourist aus China. Der Pariser Louvre blieb am Montag den zweiten Tag in Folge geschlossen, weil die Museumsmitarbeiter Angst vor einer Ansteckung haben. Nach der Pariser Landwirtschaftsmesse und dem Halbmarathon in der französischen Hauptstadt wurde auch die Buchmesse Livre Paris abgesagt.

In China stieg die Zahl der Todesopfer am Montag um 42 auf 2912. Die Zahl der bestätigten Infektionen in der Volksrepublik liegt mittlerweile bei mehr als 80.000. Auch der Iran gab am Montag zwölf weitere und damit insgesamt 66 Todesopfer und mehr als 500 neue Ansteckungsfälle bekannt. In keinem anderen Land außerhalb Chinas sind bisher so viele Menschen an der Lungenkrankeit Covid-19 gestorben.

Bei der Zahl der Infektionen ist Südkorea nach China das am stärksten betroffene Land. Am Montag meldeten die Behörden in Seoul 600 neue Infektionsfälle, die Gesamtzahl stieg damit auf 4300. 22 Menschen starben. Rund 60 Prozent der Fälle in Südkorea stehen im Zusammenhang mit der Sekte Shincheonji: Eine 61-jährige Anhängerin hatte trotz einer fiebrigen Erkrankung mindestens vier Gottesdienste der Glaubensgemeinschaft in der Millionenstadt Daegu besucht, bevor bei ihr das Coronavirus diagnostiziert worden war. Die Stadtverwaltung von Seoul fordert deshalb Strafermittlungen gegen die Sekte und ihren Gründer Lee Man Hee, unter anderem wegen Mordes.

Die Behörden versuchen derzeit, mehr als 266.000 Anhänger der Sekte ausfindig zu machen. Nach Angaben eines ranghohen Sektenvertreters scheuen aber viele Mitglieder, sich testen zu lassen. Sie fürchteten sich vor “gesellschaftlichem Hass” und Diskriminierung.

In den USA gaben die Behörden einen zweiten Todesfall bekannt. Der etwa 70 Jahre alte Mann stammte wie schon die erste Verstorbene aus dem Landkreis King im Bundesstaat Washington, zu dem auch die Großstadt Seattle gehört. In New York gab Gouverneur Andrew Cuomo den ersten Infektionsfall bekannt. Die Patientin sei eine Frau Ende 30, die sich auf einer Reise in den Iran angesteckt habe, erklärte Cuomo. Die Bundesstaaten Florida und Rhode Island meldeten erste Fälle.

Auch in Moskau wurde ein erster Fall nachgewiesen. Der junge Mann steckte sich bei einer Reise nach Italien an, wie der russische Krisenstab mitteilte. Erste Fälle bestätigten weiters u.a. Portugal und Indonesien.