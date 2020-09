WHO meldet Rekordanstieg bei Neuinfektionen

Das Coronavirus breitet sich derzeit global in Rekordgeschwindigkeit aus. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntagabend mitteilte, sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden weltweit 307.930 Neuinfektionen bestätigt worden – so viel wie nie zuvor an einem Tag. Die größten Anstiege habe es dabei in Indien, den USA und Brasilien gegeben. Die Zahl der Toten stieg um 5.537 auf 917.417.

Von: APA/ag.