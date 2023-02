Wie ein Rudel Wölfe über Wachmann hergefallen

Jugend-Bande bereitet Sorgen in Bozen

Bozen – Im Conad-Supermarkt im Bozner Stadtviertel Kaiserau ist es vor einigen Tagen zu einem bedenklichen Vorfall gekommen. Der Sicherheitsmann wollte eine Gruppe Jugendliche am Ladendiebstahl hindern. Damit zog der Mann den Zorn der Minderjährigen auf sich. Wie ein Wolfsrudel fielen sie über ihn her. Er wurde geschlagen und getreten. Das Ergebnis: Der Wachmann erlitt einen Nasenbeinbruch, der operiert werden musste.

Der Geschäftsführer des Supermarkts hat am Montag Anzeige erstattet. Laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige werden im Viertel immer wieder ähnliche Vorfälle bekannt. Ladendiebstahl und Schlägereien seien an der Tagesordnung. Auch Garagen und Kellerräumlichkeiten in den Mehrfamilienhäusern werden ins Visier genommen. Manche Menschen trauen sich offenbar nachts nicht mehr alleine auf die Straße.

Sowohl Ordnungskräfte als auch die Sozialdienste sind schon seit Längerem eingebunden, um dem Phänomen entgegenzusteuern. Doch offenbar fruchtet diese Arbeit nur bedingt.