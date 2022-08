Wie gemein: Junge Katze in Bozen aus fahrendem Auto geworfen

Bozen – In Bozen auf der Innsbrucker Straße in der Nähe des Kreisverkehrs zur Kohlerer Seilbahn hat sich am Samstag kurz vor 12.00 Uhr ein unglaublicher Vorfall abgespielt. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat eine Frau aus Bozen beobachtet, wie aus einem vor ihr fahrenden Auto eine junge Katze aus dem Fenster geworfen wurde.

Die Frau erzählt, dass sie es zunächst kaum glauben konnten, was sie da mitansehen musste. Die Katze soll laut ihrer Schilderung nur einige Monate alt gewesen sein und wurde einfach so eiskalt abserviert. Die aufmerksame Zeugin, die mit ihrem Sohn unterwegs gewesen war, handelte umgehend und mobilisierte auch über die sozialen Medien: “Seit Samstag suchen wir die weiße Katze in dem Gebiet.” Vermutlich war der Stubentiger nach seinem Flug aus dem fahrenden Auto so geschockt, dass er sich in einem Versteck verkrochen hat. Bislang haben die freiwilligen Helfer das Tier nicht sichten können. Es wurde auch Futter ausgelegt, um die Katze hervorzulocken.

Die schockierte Zeugin der bestialischen “Entsorgungs-Aktion” lanciert einen Aufruf. Wer auch immer die junge weiße Katze auffindet, sollte sich um sie kümmern und sich melden.

Außerdem hat die Frau Anzeige bei den Carabinieri erstattet. Tatsächlich sind auf der Hauptdurchzugsstraße einige Überwachungskameras installiert, insofern gibt es eine Chance, dem Tierquäler auf die Schliche zu kommen. Die Bänder werden nun gesichtet. Laut Artikel 727 des Strafgesetzbuches wird das Aussetzen von Tieren in Italien mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro geahndet.

In Südtirol gibt es etliche Vereinigungen und Organisationen, die sich um Tiere kümmern, die ihr Heim verlieren oder nicht mehr gewollt sind. Das barbarische Aussetzen auf der Straße ist daher umso unverständlicher.