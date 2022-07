Wie Miss Marple: Hat eine Boznerin den Pyromanen mit dem Fernglas beobachtet?

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft ermittelt bekanntlich wegen Brandstiftung aufgrund mehrerer Brände, die sich in den vergangenen Tagen in der Umgebung der Landeshauptstadt ereignet haben. Nun gibt es eine mögliche Spur.

Die Ermittler haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, verdächtige Situationen zu melden. In den vergangenen Stunden haben Polizei und Carabinieri einen Hinweis erhalten, der zu konkreten Ergebnissen führen könnte.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, soll eine Frau den Guntschnahang vom Fenster ihrer Wohnung aus mittels eines Fernglases ausgiebig studiert haben. Bekanntlich hat es auch dort in den vergangenen Tagen mehrmals gebrannt.

Offenbar hat die Frau wahrlich detektivische Fähigkeiten nach Art einer Miss Marple an den Tag gelegt und einen Mann beobachtet, der sich verdächtig verhalten hat. Die Ermittler wahren derzeit noch größtes Stillschweigen. Aufgespürt oder identifiziert werden konnte der Mann noch nicht.

In der Zwischenzeit stehen die Einsatzkräfte der Feuerwehren weiterhin in Bereitschaft. Auch der Löschhubschrauber, der beim Brand in St. Oswald Wasser aus der Talfer geschöpft hat, ist einsatzbereit. Sollte der Pyromane tatsächlich gefasst werden, muss er für die Kosten der Schäden aufkommen.