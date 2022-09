Wieder betrunkene Autofahrer in Südtirol aus dem Verkehr gezogen

Bozen – Am vergangenen Wochenende hat die Straßenpolizei in Südtirol bei Kontrollen 89 Verstöße gegen die Regeln festgestellt.

Besonders eklatant sind zwei Fälle von Trunkenheit am Steuer: Zunächst wurde im Raum Brixen bei einem Autofahrer ein erhöhter Alkoholwert im Blut von rund 0,8 Promille festgestellt. Auf der Autobahn wurde hingegen in den frühen Morgenstunden bei einem Lkw-Fahrer aus Osteuropa ein Promillewert von über 1,5 registriert. In beiden Fällen wurde der Führerschein entzogen.

Bei weiteren Kontrollen ertappten die Exekutivbeamten außerdem einen Autofahrer mit abgelaufenem Führerschein und einen weiteren mit abgelaufener technischer Hauptuntersuchung.