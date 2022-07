Wieder Waldbrand bei Bozen

Bozen – Nach den gestrigen Waldbrandeinsätzen in der Zone rund um die Haselburg sind die Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt heute neuerlich wegen eines Waldbrandes ausgerückt. Um die Mittagszeit wurde am Hörtenberg unweit der Oswaldpromenade eine vom Wald aufsteigende Rauchsäule gesichtet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen rückten gemeinsam mit dem Personal des Forstinspektorates Bozen 1 sowie der Forststation von Bozen aus.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann die Bestätigung: Im Waldgebiert oberhalb der beliebten Oswaldpromenade hatte sich ein Bodenflächenbrand entfacht.

Dank des raschen Einsatzes sowie der vorsorglichen Brandbekämpfungseinrichtungen, welche in dieser Zone aufgrund der allgemein erhöhten Waldbrandgefahr in diesem Gebiet präventiv eingerichtet wurden, gelang es den Einsatzkräften die Flammen noch in der Anfangsphase unter Kontrolle zu bringen. Für die Brandbekämpfungsmaßnahmen wurde von den Einsatzkräften unter anderem auch eine fix installierte Zubringerleitung vom ehemaligen Hotel Eberle bis hin zum allseits bekannten Aussichtspunkt auf der Oswaldpromenade in Betrieb genommen, welche vom Landesforstkorbs bereits vor Jahren errichtet wurde.

Die vom Brand betroffene Fläche wird auf ca. 50 m² geschätzt. Hätte sich der Brand jedoch weiter ausgebreitet, hätte sich eine Brandbekämpfung als schwierig und aufwendig erwiesen, zumal das betroffene Gebiet unwegsam und kaum zugänglich ist.

Unklar ist indes die Brandursache. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit reicht jedoch eine kleine Zündquelle aus, um einen Waldbrand zu entfachen.