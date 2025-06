Wieder Zugsunglück mit Kind in Oberösterreich

Von: apa

Nur drei Tage nach einem Zugsunglück in Oberösterreich, bei dem ein Sechsjähriger in Eferding getötet wurde, ist Donnerstagnachmittag wieder ein Kind bei einem Bahnübergang in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Zug erfasst worden. Nach ersten Informationen des Roten Kreuzes wurde ein Bub im Kindergartenalter mit dem Rettungshubschrauber in die Linzer Uniklinik geflogen. Sein Zustand sei “kritisch”, so ein Sprecher des Roten Kreuzes.