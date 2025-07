Wiener Straßenbahn beschädigt: Eine Person angehalten

Von: apa

Ein Polizeieinsatz ist am frühen Freitagnachmittag in Wien-Penzing ausgelöst worden, nachdem offenbar auf eine Straßenbahn der Linie 52 geschossen worden war. Der Vorfall ereignete sich in der Linzer Straße 150. Laut APA-Informationen wurde um kurz vor 17.00 Uhr zumindest eine Person angehalten. Ob es sich dabei um den Verdächtigen handelt, war vorerst nicht klar.

Die Landespolizeidirektion bestätigte die Anhaltung in einer Wohnung gegenüber der APA. Zuvor war eine Wohnung in der Linzer Straße durchsucht worden, diese Aktion sei jedoch negativ verlaufen, sagte Sprecher Philipp Haßlinger. Eine Festnahme sei vorerst noch nicht ausgesprochen worden. Die Person wurde am Nachmittag vom LKA einvernommen.

Die Landespolizeidirektion hatte um 14.56 Uhr auf X bekanntgegeben, dass “mit einem noch unbekannten Gegenstand geschossen wurde”. Auch in den sozialen Medien kursierende Fotos deuteten in diese Richtung. Bilder zeigten ein Loch in einer Scheibe der Straßenbahn.

Linzer Straße war teils abgesperrt

Alle Seitengassen von der Hütteldorfer Straße Höhe Zehetnergasse bis Lützowgasse abwärts Richtung Linzer Gasse waren gesperrt. Auch die Linzer Straße war von Nummer 151 bis Höhe Nummer 214 gesperrt. Von dort waren während eines APA-Lokalaugenscheins im Bereich immer wieder Knallgeräusche zu hören. Auch zwei gepanzerte Spezialfahrzeuge waren zeitweise dort postiert.

Neben Bezirkskräften und Bereitschaftseinheit waren auch die Spezialeinheiten Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) und das Eko Cobra beteiligt. Auch Angehörige der Wiener Berufsfeuerwehr hielten sich bereit. Sie sollten die Polizei unter anderem bei Wohnungsöffnungen unterstützen. Man sei aufgrund einer “Assistenzleistung für die Polizei” angefordert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der APA dazu.