“Wilder Müll” in Meran – Verwaltungsstrafen von knapp 30.000 Euro

Meran – Seit 1. Jänner 2022 haben die Beamte der Meraner Ortspolizei im Stadtbereich insgesamt 333 Bürger dabei ertappt, wie sie illegal ihren Müll entsorgten.

Nicht ordnungsgemäße Müllentsorgung ist ein Phänomen, das nicht nachzulassen scheint. Immer wieder laden einige Personen ihren Müll illegal auf öffentlichem Boden ab – am Straßenrand, an den Wertstoff- und Altkleidercontainern. Zum Ärger von allen anderen.

Täglich sind die Meraner Ortspolizisten zur Verkehrskontrolle im Einsatz, sondern auch den Müllsündern auf den Fersen. Dabei wurden im Zeitraum zwischen 1. Jänner und 30. Juni 2022 insgesamt 333 Bürger und Bürgerinnen auf frischer Tat ertappt (im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 343). Verhängt wurden Verwaltungsstrafen in Höhe von knapp 30.000 Euro.

263 Bürger mussten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro wegen illegaler Ablagerung von Restmüll zahlen, weitere 68 Personen erhielten eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 50 Euro wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung von Kartonagen und Biomüll. Zwei Bürger wurde hingegen eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 120 Euro wegen Verunreinigung des öffentlichen Grundes durch Zigarettenstummel verhängt.

Die Kontrollen wurden abwechselnd in jedem Meraner Stadtviertel vorgenommen und werden auch in den nächsten Monaten weitergeführt.

Notfalldienst aktiviert

Seit Ende April dieses Jahres bieten die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Meran eine neue Dienstleistung, um in der Kurstadt mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger für mehr Sauberkeit zu sorgen. Über die Service-Nummer +39 0473 283000, den Kundenschalter der Stadtwerke Meran oder den Live Chat auf der Internetseite der Stadtwerke Meran (www.swmeran.it) können nämlich illegale Müllablagerungen gemeldet werden.

Der Hinweis wird sofort an einen Mitarbeiter weitergeleitet und so bald als möglich von einem eigens hierfür bereitgestellten Einsatzteam bearbeitet. Nachdem der Abfall beseitigt ist, erhält die Bürgerin bzw. der Bürger eine Mitteilung von den Stadtwerken über die erledigte Arbeit.