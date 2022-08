Wird Benno Neumair am 5. September aussagen?

Bozen – Der Prozess wegen des Mordes an Peter Neumair und Laura Perselli am Bozner Landesgericht wird in wenigen Tagen fortgesetzt. Ob am 5. September der Angeklagte Benno Neumair vor dem Schwurgericht aussagen wird, steht aktuell nicht fest. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, sieht es im Moment aber eher danach aus, als ob Benno Neumair darauf verzichten möchte. Eine endgültige Entscheidung wird es aber wohl erst im letzten Moment geben.

Die Sachverständigen der Verteidigung würden eine Aussage des Angeklagten befürworten, damit sich das Gericht von seinem psychischen Zustand ein Bild machen kann. Sie sind zum Schluss gekommen, dass Benno Neumair aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung potenziell gemeingefährlich ist. Dies zeige sich auch durch Vorfälle von aggressivem Verhalten im Gefängnis. So sei es im Juli 2021 zu einem solchen Ausraster gekommen: Der Angeklagte soll versucht haben, einen Mithäftling in der gemeinsamen Zelle im Zuge eines Streits zu erwürgen. Dem raschen Eingreifen der Gefängniswärter ist es zu verdanken, dass der Angriff für den Mann folgenlos blieb. Für Benno Neumair gab es in der Folge Disziplinarmaßnahmen.

Die Gerichtsgutachter haben Benno Neumair hingegen für nur eingeschränkt zurechnungsfähig beim Mord an seinem Vater und zurechnungsfähig beim Mord an seiner Mutter befunden. Sie kamen außerdem zum Schluss, dass er keine Gefahr für andere sei.