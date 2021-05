Wohnungsbrand in Bozen: 90-Jähriger verletzt

Bozen – In Sassaristraße in Bozen hat sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ein Wohnungsbrand entwickelt.

In Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, der Notarzt, ein Rettungswagen und der organisatorische Leiter des Weißen Kreuzes, die Berufsfeuerwehr und die Straßenpolizei.

Eine Person musste mit leichten Verletzungen ins Bozner Krankenhaus gebracht werden. Der 90-jährige Bewohner hat sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Die Wehrleute konnten die Flammen schnell löschen. Anschließend wurden die Wohnung und das Treppenhaus belüftet.