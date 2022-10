Wolfs-Mahnfeuer führen zu Ansturm auf Landesnotrufzentrale

Bozen – In Über 50 Gemeinden haben Landwirte am Freitagabend Mahnfeuer gegen das Großraubwild entzündet. Es war eine grenzüberschreitende Aktion. Auch Bauern in anderen Ländern haben sich daran beteiligt, um Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben. Ihre Forderung: Der Abschuss von Wölfen muss erlaubt werden.

Zuletzt gab es viele Wolfsrisse. Allein in den vergangenen Tagen sollen in Ulten, am Deutschnonsberg und in Villanders 20 Schafe von Wölfen gerissen worden sein.

Überlastung in der Landesnotrufzentrale

Die Mahnfeuer hatten allerdings noch einen Nebeneffekt: Die Landesnotrufzentrale wurde in den Abendstunden beinahe lahmgelegt. Medienberichten zufolge gingen Hunderte Anrufe ein, um Waldbrände zu melden. Um den Ansturm besorgter Bürger zu bewältigen, mussten zwei Mitarbeiter aus der Bereitschaft geholt werden. Die Lage hat sich erst gegen 23.00 Uhr wieder beruhigt.