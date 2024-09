Zahlreiche Unwettereinsätze in Niederösterreich

Von: apa

In Niederösterreich haben Dauerregen und Sturm für zahlreiche Einsätze und Straßensperren gesorgt. Die Lage habe sich “intensiviert”, berichtete Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos. In mehreren Gemeinden, beispielsweise entlang von Donau und Kamp, wurde der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Zum Teil kam es bereits zu Überflutungen, etwa im Waldviertel. Entlang des Kamps wird ein bis zu 100-jährliches Hochwasser erwartet.

Von Freitagabend bis Samstagfrüh wurden 160 Feuerwehreinsätze verzeichnet, großteils aufgrund von Sturm, sagte Stebal. In mehreren Bezirken stürzten Bäume um, betroffen waren laut ÖAMTC u.a. die Westautobahn (A1) zwischen Amstetten West und Oed sowie die Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Hochstraß (Bezirk Baden). Gesperrt war die B28 zwischen Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) und Lassingrotte in Annaberg (Bezirk Lilienfeld).

Die anhaltenden Niederschläge bereiteten Probleme. “Erste Überflutungen werden aus fast allen Gemeinden gemeldet”, berichtete das Bezirkskommando Waidhofen an der Thaya. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Die ersten Helfer rückten kurz nach 5.00 Uhr aus. “Danach folgten die Einsatzmeldungen im Minutentakt”, hieß es. Über 200 Feuerwehrleute waren mit Auspump- und Sicherungsarbeiten sowie Hochwasserschutzmaßnahmen im gesamten Bezirk Waidhofen an der Thaya beschäftigt.

An der Donau wird mit einem bis zu 30-jährlichen Hochwasser gerechnet. Am Kamp wird ein bis zu 100-jährliches Hochwasser erwartet. Am Freitagabend kam es bereits in einigen Gemeinden zu ersten Evakuierungen. Betroffen waren Gartensiedlungen bzw. Zweitwohnsitze. Am Freitagabend berief Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) den Landesführungsstab ein, in dem alle Einsatzorganisationen mit ihren Verbindungsoffizieren vertreten sind. Weitere Informationen zur aktuellen Situation sollen nach einer Lagebesprechung am Vormittag bekanntgegeben werden.

Am Samstag standen zahlreiche Feuerwehren bei der Errichtung der mobilen Hochwasserschutzes im Einsatz. Auch in Krems wird ein Teil der Anlagen aufgebaut. Ab 12.00 Uhr wird die B3 vom Franz-Zeller-Platz bis zum Förthof für die Aufbauarbeiten in Stein gesperrt. Eine Umleitung werde eingerichtet, teilte der Magistrat in einer Aussendung mit. “Wir wollen die Zeit, die uns jetzt zur Verfügung steht, bestmöglich nutzen, um bis zum Einbruch der Dunkelheit hochwassersicher zu sein”, sagte Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler.

Der “Peak” der Pegel werde großteils für die Nacht auf Montag erwartet, so Stebal. Vor allem entlang des Kamps “wird es sich zuspitzen”, sagte Stebal. Zwei Katastrophenhilfsdienst-Züge wurden einberufen: Ein Zug aus dem Bezirk Hollabrunn soll das Umspannwerk Langenlois (Bezirk Krems-Land) schützen. Samstagfrüh machten sich 60 Mitglieder mit acht Fahrzeugen auf den Weg, um einen Hochwasserdamm zu errichten, berichtete das Bezirkskommando Hollabrunn in einer Aussendung. Ein weiterer Zug aus dem Raum Gföhl unterstützt die Feuerwehren u.a. bei der Sicherung von Hauszufahrten entlang des Loisbaches, teilte das Bezirkskommando Krems mit.

Um das Hochwasser “so gut wie möglich abzufedern”, sei seit Montag Wasser aus den drei Kamp-Stauseen kontrolliert abgelassen worden, erläuterte EVN-Sprecher Stefan Zach. Insgesamt umfasst der Nutzinhalt des Ottensteiner Stausees 50 Millionen Kubikmeter, geschaffen wurde freier Speicher im Ausmaß von 31 Millionen Kubikmeter. “Wir werden alles daran setzen, um die Stromversorgung auch bei diesen schwierigen Witterungsbedingungen aufrechtzuerhalten”, betonte Zach. Mehr als 200 Techniker seien im Einsatz bzw. in Rufbereitschaft.

“Wir beobachten die Lage laufend”, das Feuerwehrhaus sei durchgehend besetzt, berichtete Christoph Firlinger, Kommandant der FF Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land). Der Fluss sei in niedrig gelegenen Bereichen über die Ufer getreten. Am Freitag wurden direkt am Kamp liegende Ferienhäuser evakuiert. Wegen Überflutung gesperrt wurde die B35 zwischen Hadersdorf und dem Ortsteil Weinstraße Richtung Krems. Die Ausweichroute führt über Langenlois. Auch die Verbindung über die Kampbrücke nach Diendorf wurde wegen Überflutung gesperrt, ebenso ein Abschnitt der B1 bei Melk.

Die Vorbereitungen für das prognostizierte Hochwasser seien weiter im Laufen, sagte Firlinger. Am Samstag wurden Sandsäcke gefüllt, um sie im Notfall griffbereit zu haben. “Der Hochwasserschutz in der Gemeinde ist auf ein 100-jährliches Ereignis ausgelegt”, sagte er.

Zuletzt gab es im August 2002 und im Juni 2013 ein “Jahrhunderthochwasser” in Niederösterreich, u.a. an der Donau. 2002 war auch die Region um den Kamp besonders betroffen, das Schadenszentrum war der Unterlauf und der Mündungsbereich des Flusses.

Für den Kamp wurde bei Stiefern, einem Teil von Schönberg am Kamp (Bezirk Krems-Land), für Sonntag ein Pegelhöchststand von 5,15 Meter prognostiziert. 2002 lag der Spitzenwert am 8. August bei 6,81 und am 13. August bei 5,75 Metern. Der Pegel Kienstock in der Wachau soll laut Vorhersage auf 9,43 Meter steigen. Der Rekord (10,93 Meter) wurde 2002 gemessen, 2013 waren es 10,81 Meter. Bei Korneuburg soll der Wasserstand der Donau bis Sonntag auf 7,24 Meter steigen. Am Donnerstag wurden noch unter drei Meter gemessen. Bisherige Höchstwerte waren 8,09 Meter 2013 und 7,89 Meter 2002.