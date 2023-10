Zehn Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Suche nach Verschütteten in Mexiko

Beim Einsturz eines Kirchendachs sind während eines Gottesdienstes in Mexiko mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Knapp 60 weitere Menschen würden nach dem Unglück am Sonntag in Ciudad Madero medizinisch betreut, zahlreiche davon im Krankenhaus, sagte der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaats Tamaulipas, Américo Villarreal. Zunächst war von sieben Toten und 20 Vermissten die Rede gewesen. Die Leiche einer Frau müsse noch geborgen werden.

Weitere Opfer gäbe es höchstwahrscheinlich nicht, weil alle vermissten Personen lokalisiert worden seien, fügte Villarreal hinzu. Ein Mitglied des Roten Kreuzes erklärte, dass die Arbeit der Retter beendet sei.

Laut den Behörden feierten rund 80 Menschen eine Taufe, als die Decke einbrach. Auf die Frage nach der Ursache des Einsturzes berichtete Villarreal, laut dem Gemeindepfarrer habe es an der rund 50 Jahre alten Kirche im Industriestil keine Mängel gegeben. “Wir erleben einen sehr schwierigen Moment”, sagte José Armando Álvarez, Bischof der Diözese Tampico, zu der die Kirche gehört, in einem in Onlinenetzwerken verbreiteten Video.

Auf vom Fernsehsender Milenio veröffentlichten Aufnahmen waren Dutzende Menschen zu sehen, die versuchten, einen Teil des eingestürzten Gebäudes zu stützen. Andere bahnten sich dabei auf der Suche nach Überlebenden einen Weg durch die Trümmer.

Ciudad Madero hat rund 200.000 Einwohner. Die Stadt liegt am Golf von Mexiko.