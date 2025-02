Zitherjugendprojekt der Musikschulen Südtirols begeistert

Von: mk

Eppan – Am Sonntag, den 9. Februar 2025, wurde das Rondo in der Musikschule Eppan (I) zum Schauplatz eines beeindruckenden Matinée-Konzerts. Das Zithertreff-Projekt vereinte 45 talentierte Zitherschülerinnen und -schüler aus Südtirol, die mit einem abwechslungsreichen Programm das Publikum durch musikalische Vielfalt und Spielfreude begeisterten.

Eine Tradition, die verbindet

Vor über 20 Jahren von Reinhilde Gamper ins Leben gerufen, hat sich das Zithertreff-Projekt zu einer wichtigen Plattform für die Förderung der Zitherjugend in Südtirol entwickelt. Was einst mit fünf jungen Zitherschülern und einer Reise zum Zitherfestival in München begann, ist heute eine lebendige und inspirierende Community. Die Zitherjugend hat inzwischen an zahlreichen renommierten Veranstaltungen teilgenommen, darunter das Zitherfestival München (D), Zither am Berg (D), Zither in Hof (D), das Jugendprojekt Zithertreff 2019 in Toblach sowie Zithertreff 2023 an der Anton-Bruckner-Universität in Linz in Österreich.

Das Projekt bietet jungen Musikerinnen und Musikern nicht nur die Gelegenheit, gemeinsam zu musizieren und wertvolle Bühnenerfahrungen zu sammeln, sondern stärkt auch das Gefühl von Gemeinschaft und Freude am gemeinsamen Musizieren.

Ein Wochenende voller Musik und Gemeinschaft

Bereits im Vorfeld fanden intensive Proben statt, bei denen die Teilnehmer:innen ihre Stücke erarbeiteten und musikalische Feinheiten ausarbeiteten. Das Konzert in Eppan präsentierte ein vielseitiges Programm mit Filmmusik-Highlights, Klassikern wie Der Dritte Mann, Jazz-Elementen, Popsongs und Bodypercussion. Sowohl Solo- als auch Orchesterauftritte boten den jungen Zitherschüler:innen eine perfekte Bühne, um ihr Können und ihre Begeisterung für die Musik zu zeigen.

Im Zentrum des Wochenendes stand jedoch mehr als nur die Musik: Die Gemeinschaft und der Spaß am gemeinsamen Musizieren machten das Projekt zu einem besonderen Erlebnis. Ein Schüler meinte begeistert: „Das war das coolste Wochenende, das ich je erlebt habe! Einfach mega! Wann ist das nächste Projekt? Ich bin auf jeden Fall wieder dabei!“ Ein anderer Teilnehmer ergänzte: „Es ist wie eine richtige Zither-Family. Alle, von klein bis groß, harmonieren zusammen, achten aufeinander und genießen die Musik.“

Ein Konzert mit nachhaltiger Wirkung

Das Matinée-Konzert ging weit über das bloße Musizieren hinaus. Es stärkte das Selbstvertrauen der jungen Musiker:innen, förderte ihre sozialen und musikalischen Kompetenzen und setzte ein wertvolles kulturelles Zeichen für die Zukunft der Zithermusik. „Zithertreff 2025“ zeigte eindrucksvoll, dass die Zither in Südtirol neu aufblüht. Der anhaltende Applaus des Publikums unterstrich den Erfolg des Projekts.

Ein starkes Team und ein Blick in die Zukunft

Ohne das Engagement von Mara Vieider, Reinhilde Gamper, Tamara Gamper und Margit Nagler wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Mit Leidenschaft und großem Einsatz begleiten sie die jungen Musiker:innen und schaffen wertvolle musikalische Erlebnisse.

Mit Freude und Motivation blicken alle Beteiligten in die Zukunft und freuen sich auf weitere spannende Projekte, die die Zither als Instrument und die Gemeinschaft der jungen Musiker:innen weiterhin stärken werden.