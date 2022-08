Zivilschutzmeldung für Bozen, Unterland und Überetsch

Trient/Bozen – Nach einem Brand in einer Trienter Mülldeponie ruft der Bevölkerungsschutz die Bürgerinnen und Bürger im Überetsch, Unterland und Bozen dazu auf, im Haus zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten.

­Nach einem Brand in einer Mülldeponie in Ischia Podetti nördlich von Trient gegen 18.30 Uhr hat die Agentur für Bevölkerungsschutz um 20.30 Uhr mit einer Zivilschutzmeldung über das Bevölkerungsinformationssystem dazu aufgerufen, im Unterland, Überetsch und in Bozen möglichst im Haus zu bleiben und die Fenster zu schließen, berichtet der stellvertretende Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer.

Im Unterland wurden daraufhin leicht erhöhte Feinstaubwerte gemessen, erklärt der Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz Luca Verdi, es bestand und besteht aber kein Grund zur Beunruhigung, da die Feinstaubwolke nicht langanhaltend über Südtirol schwebte, sondern nur 20 bis 30 Minuten.

Mit dem Drehen des Windes auf Süd ab etwa 23.00 Uhr wird sich die Situation für Südtirol voraussichtlich verbessern. Der Brand sei unter Kontrolle, teilt die Berufsfeuerwehr Bozen mit, die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern.