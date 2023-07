Zugverkehr zwischen Trient und Bozen im August eingeschrÃ¤nkt

Vom 7. August um 1.00 Uhr bis zum 12. August um 3.45 Uhr wird der Zugverkehr zwischen Trient und Bozen von Streckenänderungen und -einschränkungen betroffen sein. Zwischen den Bahnhöfen Trient und Bozen wird eine Ersatzverbindung per Bus eingerichtet, da Arbeiten an der Eisenbahninfrastruktur zwischen Bozen und Mezzocorona durchgeführt werden, wie die Netztochter der italienischen Staatsbahnen, RFI, in einer Aussendung am Montag mitteilte.

Im August wird es darüber hinaus umfassendere, grenzüberschreitende Einschränkungen geben. Denn Ende Juni hatte die ÖBB bekanntgegeben, dass die Eisenbahnstrecke am Brenner zwischen Österreich und Italien für zweieinhalb Wochen komplett gesperrt wird. Von 6. bis 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen, die diese Komplettsperre alternativlos machen. Betroffen sind der Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr.

71 Nahverkehrszüge und zehn Eurocity-Züge pro Tag werden in diesem Zeitraum im Schienenersatzverkehr geführt werden. Wegen der Streckensperre zwischen Bozen und Trient sollen Busse von Innsbruck nach Trient angeboten werden, hatte die Bahn zudem angekündigt.