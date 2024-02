Zumindest 46 Tote bei schweren Waldbränden in Chile

In Viña del Mar an der Pazifikküste starb auch ein Kind

Bei den schweren Waldbränden in Chile sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Präsident Gabriel Boric am Samstag mit. Unter den Opfern in der Stadt Viña del Mar an der Pazifikküste sei auch eine minderjährige Person, sagte Innenministerin Carolina Tohá am Samstag. Die Zahl der Toten sei noch vorläufig, da die Einsatzkräfte bisher nicht in alle von den Feuern betroffenen Gebiete vorrücken konnten.

Die Forstbehörde registrierte am Samstag im ganzen Land 143 Brände. Diese hätten bereits 43.000 Hektar Land zerstört, hieß es. Medienberichten zufolge wurden knapp 1.000 Häuser beschädigt.

Präsident Gabriel Boric erklärte wegen der Katastrophe den Ausnahmezustand in den betroffenen Gebieten, um alle nötigen Ressourcen mobilisieren zu können. Für Samstagvormittag war zudem eine Ausgangssperre verhängt worden, um die Evakuierungs-, Lösch- und Bergungsarbeiten zu erleichtern.

Im Sommer auf der Südhalbkugel kommt es in Chile immer wieder zu schweren Waldbränden. Es bestehe der Verdacht, dass zumindest einige der Brände absichtlich gelegt worden seien, sagte Innenministerin Tohá.