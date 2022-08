Zwei jugendliche Südtiroler bei Motorradunfall verletzt

Verkehrsunfall in Ulten

St. Pankraz – In St. Pankraz in Ulten hat sich am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Bei einem Motorradsturz verletzten sich zwei Südtiroler Jugendliche – ein 18-Jähriger und ein 16-jähriges Mädchen.

Die beiden wurden vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus nach Meran gebracht.

Während der 18-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, wurde die 16-Jährige erheblich verletzt.

Im Einsatz standen auch der Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr von St. Pankraz.